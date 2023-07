Professora de Geografia morre após grave acidente na PR-466

Uma mulher, de 41 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (12) vítima de um grave acidente registrado na PR-466, entre os municípios de Pitanga e Boa Ventura de São Roque. Ela foi identificada como Alda de Fátima Pereira.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a colisão aconteceu entre dois carros, sendo um Honda HRV com placas de Guarapuava, e um Hyundai Tucson com placas de São José dos Pinhais.

A vítima fatal estava no HRV. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos graves ferimentos. O motorista, um homem de 41 anos, e a passageira, uma idosa de 87 anos, ficaram feridos. Uma criança de 3 anos também estava no carro, mas não se feriu.

Alda de Fátima Pereira, natural de Pitanga, era professora de geografia no Colégio Agrícola de Guarapuava. A instituição usou as redes sociais para lamentar a morte precoce: "Nos solidarizamos com ela e com seus familiares e amigos, pedindo conforto a seus corações e forças para transformar a dor da perda em esperança. Transmitimos nossos mais profundos sentimentos e colocaremos ela e a família em nossas preces nesta hora tão difícil".

De acordo com informações, o velório e sepultamento de Alda serão realizados na cidade de Pitanga. Ela deixa esposo e uma filha.

Segundo carro

O motorista do Hyundai, um homem de 69 anos, e a passageira de 60 sofreram ferimentos moderados e receberam os atendimentos médicos necessários. As causas do acidente estão sendo apuradas.

A ocorrência foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Todos os feridos foram encaminhados para para hospitais de Pitanga e Guarapuava.

