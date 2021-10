Da Redação

Professora de 43 anos morre após complicações da Covid

Com atuação nas redes municipais de Curitiba e Araucária, a professora Elenai Krauss morreu aos 43 anos, vítima da Covid-19. O óbito aconteceu na última sexta-feira (15) e, nesta segunda-feira (18), os sindicatos do magistério de ambas as cidades prestaram condolências.

continua após publicidade .

De acordo com o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), Elenai ingressou na Rede Municipal em 2005 e atuava no Núcleo Regional do Tatuquara. “O Sismmac se solidariza com os amigos e com a família de Elenai neste momento de dor e luto. Por meio dessa nota, prestamos também nossa homenagem e agradecimento à professora, que deixará saudade em

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Araucária (Sismmar) prestou condolências à família. “E segue firme na luta em defesa da vida e pelo retorno presencial seguro nas unidades, pois, mesmo com a vacina, o vírus continua circulando e ainda fazendo muitas vítimas. Já são mais de 603 mil mortos no Brasil”, descreve.

continua após publicidade .

Com informações, A Rede