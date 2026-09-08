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Professor universitário é atropelado por moto em Maringá e socorrido em estado grave

Rodrigo Oliva integra o corpo docente da UEM e reside na cidade de Maringá

Escrito por Da Redação
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Professor universitário é atropelado por moto em Maringá e socorrido em estado grave
Autor Rodrigo Oliva foi vítima de um atropelamento - Foto: Reprodução/Facebook

Um professor universitário de Umuarama sofreu um acidente em Maringá no último domingo (6) e está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Rodrigo Oliva foi vítima de um atropelamento e seu estado de saúde é considerado delicado. O motociclista que se envolveu no acidente também ficou ferido.

-LEIA MAIS: Polícia Civil cumpre mandados em Apucarana e região e prende investigados por homicídio

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Atualmente o professor integra o corpo docente da UEM e reside na cidade de Maringá.

De acordo com o jornalista André Almenara, o atropelamento ocorrei por volta das 19h na via marginal à avenida Colombo, nas proximidades do Shopping Catuaí. A princípio, Oliva teria atravessado a avenida e acessou a marginal quando foi atingido pela moto. Informações preliminares indicam que ele seguia em direção ao shopping.

O atropelamento resultou em graves ferimentos no professor, que sofreu uma forte pancada na cabeça e ficou inconsciente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram socorro e precisaram intubar a vítima ainda no local do atropelamento.

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Assim que conseguiram estabilizar o paciente, os socorristas encaminharam Oliva para a Santa Casa de Maringá. De acordo com amigos, ele segue internado na UTI, mas médicos teriam informado que não houve inchaço cerebral, o que é um sinal positivo.

Segundo o site OBemdito, amigos e familiares estão unidos em uma corrente de oração. Além de professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Unipar em Umuarama, Oliva também é cineasta e advogado.

As informações são do OBemdito.

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