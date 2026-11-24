Investigação aponta que professor teria manipulado as adolescentes e induzido uma delas a manter relações sexuais com terceiros e gravar os encontros

Um professor da rede particular de ensino foi preso preventivamente suspeito de cometer crimes sexuais contra duas alunas em Ponta Grossa (PR). Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os abusos teriam começado quando as vítimas tinham 16 anos e eram estudantes do investigado.

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A prisão foi realizada nesta segunda-feira (23), durante o cumprimento de mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão. Na residência do professor, os policiais apreenderam um celular, um computador e tablets, que serão submetidos à análise pericial.

A investigação começou depois que uma mulher, atualmente com 21 anos, procurou a polícia e relatou que sofria abusos desde os 16 anos, período em que era aluna do suspeito. Conforme o depoimento, as práticas teriam continuado durante alguns anos.

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e acordo com as apurações, o professor teria se aproveitado da relação de confiança e da posição de autoridade para manipular a adolescente e submetê-la a situações de exploração sexual e violência psicológica.

Uma das suspeitas é de que ele teria induzido a vítima a manter relações sexuais com outros homens, além de produzir gravações dos encontros e encaminhar os vídeos ao investigado.

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Foto: PCPR Foto: PCPR





Foto: PCPR Foto: PCPR

Durante as diligências, a equipe policial identificou uma segunda mulher que também relatou abusos iniciados quando tinha 16 anos e era aluna do professor.

As duas vítimas apresentaram materiais que contribuíram para o avanço das investigações, incluindo vídeos e registros de conversas mantidas com o suspeito. Segundo a delegada da PCPR Cláudia Kruger, os policiais também identificaram indícios de manipulação psicológica e tentativas de manter os abusos em segredo.

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"Os policiais civis também identificaram indícios de manipulação psicológica e tentativas do investigado de manter os abusos em segredo", afirmou a delegada.

Um relatório psicológico de uma das vítimas foi anexado ao inquérito policial e aponta danos emocionais relacionados aos abusos relatados.

Além dos dispositivos eletrônicos, os policiais localizaram na residência do investigado uma quantidade de substância análoga à maconha.

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O professor é investigado por crimes de exploração sexual, corrupção de menores, produção e armazenamento de material pornográfico envolvendo adolescentes e violência psicológica, incluindo delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Após os procedimentos policiais, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.



