O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos

Um homem identificado como Felipe Eduardo Valentim, professor do Colégio Estadual Senador Correia, morreu após cair do segundo andar de um apartamento no Centro de Ponta Grossa, durante a madrugada desta terça-feira (24). A ocorrência foi registrada na Avenida Bonifácio Vilela.

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Segundo informações apuradas, outras duas pessoas estavam no interior do imóvel no momento do ocorrido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), equipes foram mobilizadas para prestar apoio ao Samu, realizar o isolamento da área e preservar o local para os trabalhos da Polícia Científica e da Polícia Civil.

Durante as diligências, dois homens apontados como possíveis envolvidos na ocorrência foram identificados e detidos. Eles foram encaminhados à 13ª Subdivisão Policial (SDP) de Ponta Grossa para os procedimentos cabíveis.

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O caso será investigado pelas autoridades.

Com informações do portal aRede