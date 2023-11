Professor que matou cães a pauladas é alvo de operação da PCPR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um mandado de busca e apreensão foi realizado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), nessa sexta-feira (24), contra um professor universitário de 57 anos - investigado por matar cães a pauladas em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

continua após publicidade

Segundo as informações da corporação, ele também foi alvo de um mandado de medida cautelar, que o proíbe de se aproximar de outros animais domésticos.

Entre os casos investigados, está a morte de um cachorro da raça pinscher. Apurações apontaram que, no caso do pinscher, o professor - que não teve o nome divulgado - matou o cão de pequeno porte na frente uma criança, com a justificativa de estar defendendo o próprio cachorro, da raça Akita, de grande porte.



continua após publicidade

O crime aconteceu no condomínio em que o suspeito mora em 27 de outubro.

- LEIA MAIS: Militares do 10º BPM realizam campanha de doação de sangue; saiba mais

A polícia apurou, também, que o crime não foi isolado, e que o investigado matou outros cães em situações semelhantes. O delegado que está à frente do caso, Guilherme Dias, afirmou que outros três foram mortos pelo investigado.

continua após publicidade

A investigação deu conta, ainda, que o investigado anda com paus e tonfas, uma espécie de cassetete, utilizados para matar animais que se aproximem.



"Durante a investigação, nós descobrimos que, na verdade, não era um, mas três casos idênticos a este. [Durante a operação] encontramos uma tonfa e um pau que ele utilizava pra agredir e matar esses animais", afirma o delegado.

Ainda segundo Dias, testemunhas relataram que o professor ameaçava os vizinhos e chegou a agredir outros cães com os itens apreendidos nesta sexta-feira.

continua após publicidade

Segundo a Polícia Civil, o suspeito deve responder pelo crime de maus-tratos a animais, com penas que variam de dois a cinco anos de reclusão.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News