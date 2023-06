Professor que imobilizou atirador recebeu treinamento, diz governador

Ratinho Junior decretou luto oficial de três dias no Paraná

O governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias em razão do episódio de violência ocorrido na manhã desta segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, Norte do Estado. Segundo ele, o rapaz de 21 anos que matou uma adolescente e feriu outro estudante foiimobilizado por um professor, que passou por treinamento recentemente com a Polícia Militar (PM).

"É um dia triste para todos os paranaenses. Um dia de luto e tristeza pelo que ocorreu na escola estadual de Cambé. Também quero me solidarizar com as famílias e toda a comunidade escolar", afirmou Ratinho Junior.

"Estamos aguardando a investigação para ver o que ocorreu. O professor que imobilizou esse ex-aluno passou por um treinamento recentemente e as forças policiais chegaram em apenas três minutos ao colégio depois do acionamento, o que evitou uma tragédia ainda maior".

"Toda nossa equipe está mobilizada para buscar ainda mais segurança para os nossos alunos, professores e toda a rede estadual de ensino", complementou.

As aulas no Colégio Estadual Professora Helena Kolody foram suspensas até a semana que vem. As aulas das demais escolas estaduais de Cambé também foram suspensas, mas voltam na quarta-feira.

O que aconteceu

Um ex-aluno entrou armado no colégio alegando que solicitaria o seu histórico escolar. Ele disparou contra duas pessoas. Uma aluna de 16 anos morreu no local e outro aluno foi baleado e está internado no Hospital Universitário de Londrina.

