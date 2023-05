Professor morre em grave acidente de moto na PR-473

Da Redação

Maicon era professor e trabalhava atualmente na Escola Itinerante Vagner Lopes

Foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel, o corpo de Maicon Costa Leite, de 36 anos, vítima de um grave acidente na noite de quarta-feira, 10, na PR 473, em Quedas do Iguaçu. Ele era professor na região.

O acidente aconteceu por volta de 19h, próximo à entrada para o Acampamento Dom Tomás Balduíno. Maicon seguia em uma moto Yamaha YBR em direção ao assentamento, quando colidiu contra um Volkswagen Gol, o qual transitava no sentido contrário.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados, mas apenas puderam constatar a morte do motociclista. O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual) isolou o local do acidente e após perícia da Polícia Científica, o corpo foi recolhido pelo IML.

Maicon era professor e trabalhava na Escola Itinerante Vagner Lopes, no acampamento Dom Tomás Balduíno, além de ter atuado em outras escolas itinerantes de Quedas do Iguaçu, Ortigueira e Planaltina do Paraná.

Com informações Catve e GMC Online.

