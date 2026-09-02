Professor morre após cair de forro em área de Colégio Agrícola no Paraná

O professor Cassiano Rossetto, de 39 anos, morreu na tarde desta terça-feira (1º) após cair do forro de PVC de uma residência localizada nas dependências do Colégio Estadual Agrícola de Toledo, no oeste do Paraná. A morte causou forte comoção na comunidade escolar, levando a direção da unidade a suspender todas as aulas nesta quarta-feira (2) em sinal de luto.

-LEIA MAIS: Agosto termina com temperaturas e chuvas acima da média no PR, aponta Simepar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h para atender a ocorrência na Estrada Rural Narciso Antônio Casarotto, mas, ao chegar ao endereço, a equipe constatou que o docente já estava sem vida. De acordo com informações preliminares, Cassiano realizava reparos na estrutura do teto da casa quando sofreu a queda. A vítima foi encontrada com lesões nas pernas, marcas nas costas e sangramento na boca.

As circunstâncias exatas do óbito ainda são apuradas pelas autoridades. Apesar de os disjuntores da residência estarem desligados no momento em que as equipes de socorro chegaram, exames periciais do Instituto Médico Legal (IML) devem determinar se a morte foi consequência direta dos ferimentos provocados pelo impacto no chão, se o professor sofreu um mal súbito que ocasionou a queda ou se foi vítima de uma descarga elétrica.

Cassiano Rossetto integrava o quadro de docentes do Colégio Estadual Agrícola de Toledo há mais de uma década. Ele iniciou sua trajetória na instituição de ensino em 2013, e sua partida repentina gerou manifestações de pesar entre alunos, professores e funcionários.