Professor é suspeito de espancar e matar cachorra na frente de criança

Um professor universitário é suspeito de ter espancado e matado uma cachorra na frente de uma criança na quinta-feira (19) em Piraquara, interior do Paraná. O homem é vizinho das tutoras do animal.

De acordo com informações da Polícia Civil, a tutora estava com a filha, de 12 anos, e passeava com o animal, da raça Pincher, de 1,5 kg, e um outro cachorro próximo ao condomínio onde moram, quando ocorreram as agressões.

Segundo a polícia, o suspeito apareceu correndo com o seu cachorro de grande porte e segurando um porrete, quando o pinscher latiu para o animal do professor, que estava solto.

Após o latido, o professor agrediu a pinscher com o porrete na cabeça, de acordo com a polícia. O animal convulsionou e morreu na clínica veterinária.

O suspeito, que leciona na UTFPR, não quis se manifestar. Já a universidade divulgou uma nota sobre o caso.

“A UTFPR recebe com indignação a informação sobre a denúncia de maus tratos a um animal, que teriam sido cometidos por um servidor da instituição”, disse em nota.

“Por se tratar de um ato praticado fora da Universidade, a apuração do ato deve ficar a cargo das autoridades externas competentes. De todo modo, a Instituição se põe à disposição dessas autoridades para prestar os esclarecimentos necessários”, completou.

