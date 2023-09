Professor é preso suspeito de abusar de crianças em escola municipal

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu um professor, de 63 anos, suspeito de abuso sexual contra alunas. Ele foi preso nesta quarta-feira (13), em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba.

A ação contou com o apoio do Ministério Público do Paraná (MPPR). De acordo com as investigações, o indivíduo cometia o crime em uma escola municipal onde dava aulas, em Campo Largo, na mesma região. Conforme apurado, ele foi afastado das funções.

A PCPR apurou que ao menos sete adolescentes foram vítimas do suspeito. Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.

Em caso de condenação, a pena prevista no Código Penal é de reclusão de 8 a 15 anos, que pode ser aumentada em até dois terços por tratar-se de crime continuado.

DENÚNCIAS - Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque Denúncia.

Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

