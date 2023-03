Professor é preso em Guarapuava depois marcar encontro com aluna

Da Redação

Imagem ilustrativa

O professor da rede estadual do Paraná, que atua em Guarapuava, foi preso por aliciar uma aluna de 11 anos.

Os familiares da menina fizeram um boletim de ocorrência dias antes e monitoravam as mensagens enviadas por ele pelo aplicativo de mensagens.

A família fingiu ser a garota durante as conversas e marcou um encontro com o professor, de 38 anos, e no local ele foi agredido. Imagens que circulam pela Internet mostram o homem ensanguentado.

A Polícia Civil prendeu o homem em flagrante na sexta-feira (24) por aliciar criança para a prática de ato libidinoso. Foi proposta a fiança no valor de R$ 20 mil, porém não foi paga.

O investigado negou as acusações durante o interrogatório e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Guarapuava.

* informações do portal Catve

