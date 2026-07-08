Professor é ameaçado por estudantes após pedir silêncio em sala de aula no PR

Um professor e seus dois filhos, que são crianças e estudam na mesma instituição, foram ameaçados de morte por alunos na saída do Colégio Estadual Costa Viana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O caso ocorreu na última quinta-feira (2) após o docente se envolver em uma discussão com os estudantes durante o horário de aula. Diante do risco à integridade física do profissional, a Patrulha Escolar e a Guarda Municipal precisaram ser acionadas para intervir na situação.

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De acordo com o registro em ata da direção do colégio, a confusão começou quando o professor se deslocou até a sala ao lado para pedir que os alunos diminuíssem o barulho. Os estudantes assumiram que estavam batendo na parede e afirmaram que continuariam com o ruído. Diante da negativa, o educador comunicou o fato à direção geral e solicitou a presença da diretora na sala de aula.

Ao retornar acompanhado pela direção, os alunos envolvidos se levantaram de seus lugares e tentaram agredir fisicamente o professor, ação que foi contida pela intervenção imediata da diretora e da inspetora do colégio. Para garantir a segurança do profissional, ele foi abrigado na sala da diretoria enquanto as forças de segurança eram acionadas. No momento da saída do turno da manhã, diversos estudantes permaneceram aglomerados do lado de fora da instituição aguardando o homem, o que prolongou o período de confinamento do professor no local até que a situação fosse controlada.