Professor do PR recebe encomenda com caixão, vela preta e bilhete de ameaça
Ele disse à polícia que suspeita de uma mulher que tentou aplicar um golpe nele há alguns meses
Um professor de Curitiba (PR) foi surpreendido com uma encomenda misteriosa na noite de quarta-feira (01) contendo um caixão pequeno, lâminas, uma vela preta, bonecos vodu e um bilhete com ameaça de morte. O caso foi registrado na Central de Flagrantes e é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).
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Segundo informações da Rede Massa, o homem não havia feito nenhum pedido e o entregador disse apenas que ele havia recebido um presente. Ao abrir a caixa, o professor encontrou o bilhete com os seguintes dizeres: “Antonio, seu viado pilantra, eu vou acabar com a sua vida. Isso é só o começo. Eu vou te matar e você sabe quem está falando”.
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O professor disse à polícia que suspeita de uma mulher que tentou aplicar um golpe nele há alguns meses. Ele tentava comprar uma chácara, mas a venda não se concretizou porque a mulher foi presa em flagrante ao ser descoberta vendendo imóveis que não lhe pertenciam. O professor acredita que a estelionatária e seus parceiros tenham enviado a ameaça. O caso segue sob investigação da PCPR.