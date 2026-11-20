O professor de taekwondo Jeferson José Baiak, morador de União da Vitória, foi identificado como uma das vítimas fatais do grave acidente registrado na quinta-feira (19), no quilômetro 276 da PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência envolveu uma colisão frontal entre duas carretas, que pegaram fogo logo após o impacto. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida resultou em duas mortes e deixou uma terceira pessoa ferida.

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A gravidade do acidente exigiu a interdição total do trecho, que liga os municípios de Siqueira Campos e Wenceslau Braz, para o trabalho das equipes de resgate e contenção das chamas. A concessionária EPR Litoral Pioneiro informou que, após o atendimento, o tráfego foi liberado nos dois sentidos, mas os motoristas que passaram pela região ainda enfrentaram uma lentidão de aproximadamente seis quilômetros em cada direção.

Jeferson dividia sua rotina profissional entre os tatames e as rodovias. Ele era faixa-preta 3º DAN e dava aulas na academia Nova Era Taekwondo, além de atuar como motorista na empresa Kremer Transportes. Após a confirmação da identidade da vítima, as duas instituições publicaram manifestações de pesar nas redes sociais.

A equipe da academia prestou homenagens destacando que Jeferson deixou exemplos de respeito, disciplina, dedicação e caráter, garantindo que os valores transmitidos por ele continuarão vivos nas próximas gerações de alunos. A transportadora também lamentou a perda do funcionário, ressaltando a dedicação do profissional à empresa e manifestando solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. As informações são da Banda B.

