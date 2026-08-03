Professor de Odontologia da UFPR morre em grave acidente na BR-277

O dentista e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Luiz Afonso de Souza Martins, de 67 anos, morreu após um grave acidente de trânsito na BR-277, em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, na última sexta-feira (31). A vítima pilotava uma motocicleta que se envolveu em uma colisão traseira com um caminhão no quilômetro 143 da rodovia, no sentido interior, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com informações da Banda B.

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A gravidade do impacto mobilizou um resgate aéreo, o que exigiu a interdição total da pista para que o helicóptero da Polícia Militar do Paraná (PMPR) pudesse pousar e prestar os primeiros atendimentos. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o professor não resistiu aos ferimentos.

A morte gerou comoção na comunidade acadêmica e médica. Em nota de pesar, a Associação Brasileira de Odontologia – Seção Paraná (ABO-PR) lamentou o falecimento e destacou a longa trajetória do profissional. Nascido em 1959, Luiz Afonso era especialista em Dentística Restauradora e Periodontia, atuando como clínico-geral na capital paranaense e como professor substituto no Departamento de Odontologia Restauradora da UFPR.

Além de sua forte atuação nas clínicas e salas de aula, o dentista tinha um histórico de participação ativa na representação de sua categoria profissional. Ele atuou como diretor de Esportes da ABO-PR durante a gestão 2006/2008 e foi conselheiro da entidade. Seu trabalho e dedicação à comunidade e ao desenvolvimento da Odontologia também lhe renderam, em anos anteriores, uma homenagem formal da Câmara Municipal de Curitiba.