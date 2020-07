Professor da UFPR morre vítima do novo coronavírus em Curitiba

Continua após publicidade

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), em postagem na sua página no Facebook, lamenta a morte do professor do Departamento de Construção Civil, Jorge Luiz Ceccon, vítima da Covid-19.

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do engenheiro e professor Jorge Luiz Ceccon, do Departamento de Construção Civil, Setor de Tecnologia da UFPR", inicia a nota.

"Aposentado há 7 anos, o professor Ceccon, de 67 anos, foi vítima da Covid-19. Estava internado há vários dias, mas não resistiu às complicações da doença", informa a postagem.

"Não haverá velório. O sepultamento será hoje (sábado), dia 13, no Cemitério Parque Iguaçu. (ainda sem horário confirmado). Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e ex-alunos neste momento de dor", termina o texto.

Com informações do Bem Paraná