Professor da UFPR é suspeito de tentar sequestrar estudantes

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga a tentativa de sequestro de dois estudantes em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O principal suspeito é um professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que foi preso na quarta-feira (18) e liberado após pagamento de fiança.

Uma imagem de câmera de segurança mostra o momento que o professor aborda um adolescente, antes de ser detido. (assista abaixo)

Conforme a família de uma das vítimas, minutos antes do vídeo, o professor também abordou uma menina de 11 anos quando ela aguardava o ônibus.

Em nota a UFPR se colocou à disposição das autoridades para ajudar a esclarecer os fatos e que aguarda o andamento das investigações.

“A UFPR reitera o compromisso de aguardar as investigações em curso e a subsequente decisão da justiça, respeitando rigorosamente os princípios do amplo direito de defesa e do contraditório, que são fundamentais em casos de acusações criminais. Além disso, a instituição destaca sua disposição em colaborar integralmente com as autoridades competentes no que for necessário para esclarecer os fatos”, afirma na nota”.

