Professor da UFPR desaparece e mobiliza autoridades; veja detalhes

A Delegacia de Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) tenta encontrar um professor de direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Curitiba, capital do estado. Paulo Ricardo Opuszka, de 46 anos, foi visto pela última vez no dia 30 de outubro no centro da cidade e, desde então, ninguém tem informações a respeito de seu paradeiro.

Familiares e amigos do docente utilizaram as redes sociais como ferramenta para encontrá-lo, compartilhando fotos e pedindo informações. Inclusive, a UFPR se manifestou sobre o desaparecimento de Paulo nas plataformas sociais. O reitor da universidade, Ricardo Marcelo Fonseca, também postou sobre o caso.

De acordo com as informações do G1, Opuszka é advogado e já foi candidato à Prefeitura de Curitiba. Quem tiver qualquer notícia sobre Paulo, pode entrar em contato com a DHPP através dos números (41) 38837155 ou (41) 98895-3090.

