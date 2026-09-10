Professor da rede municipal ganha R$ 100 mil no sorteio do Nota Paraná

Um professor da rede municipal de ensino, de 48 anos, morador do bairro Ronda, em Ponta Grossa, foi o grande vencedor do prêmio de R$ 100 mil do programa Nota Paraná. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira (10) pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná. O premiado concorreu com sete bilhetes, gerados a partir de oito notas fiscais com CPF emitidas em suas compras.

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Na mesma edição, o segundo maior prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi contemplado para um produtor rural do município de Paulo Frontin, localizado na região Sul do estado. Ao todo, esta rodada do programa distribuiu mais de 43 mil prêmios em dinheiro, com valores que variam de R$ 50 a R$ 100 mil, além de 20 mil prêmios voltados a entidades sociais cadastradas, cujos repasses oscilam entre R$ 100 e R$ 5 mil.

A extração contou com a participação de 3.384.539 consumidores que solicitaram a inclusão do CPF na nota fiscal, somando um total de 33.480.801 bilhetes eletrônicos gerados.

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Para concorrer aos prêmios mensais do Nota Paraná, os cidadãos precisam se cadastrar previamente no site oficial do programa fornecendo dados pessoais básicos e e-mail. Após o cadastro, basta solicitar a inclusão do CPF no momento das compras no comércio paranaense, sendo que cada R$ 200 em notas fiscais acumula automaticamente um cupom para os sorteios.