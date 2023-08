Professor da rede estadual do PR é afastado suspeito de assédio sexual

Um professor da rede estadual de ensino foi afastado provisoriamente suspeito de importunação e assédio sexual contra alunos do Colégio Estadual São José, na cidade de Tapira, no Noroeste do Paraná.

continua após publicidade

O afastamento foi determinado pela Justiça, e o professora também está proibido de entrar na escola. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), seriam pelo menos três vítimas, todas adolescentes.

- LEIA MAIS: Professor é preso suspeito de assediar alunas em colégio de Maringá

continua após publicidade

Ainda segundo o MP-PR, o homem constrangia e intimidava as alunas com falas gestos e toques. Segundo investigações, o crime acontecia há anos, contra diversas estudantes. A decisão da Justiça cabe recurso.

O que diz a Seed

A Secretaria Estadual de Educação (Seed) do Paraná emitiu uma nota, onde diz que a situação havia sido reportada pelo colégio para o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Umuarama e à própria Seed no mês de maio. Um processo administrativo foi instaurado contra o servidor.

A Seed informou também que abriu um processo de sindicância sobre os fatos denunciados.



continua após publicidade

"A Seed-PR, portanto, já vinha procedendo com o devido protocolo para apuração da situação/afastamento do denunciado e acata a decisão do Ministério Público do Paraná, reiterando que colaborará com as autoridades para os devidos encaminhamentos legais", finaliza a nota.

*Com informações g1.

Siga o TNOnline no Google News