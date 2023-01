Professor aposentado morre atropelado por caminhão na PR-496

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aconteceu no trecho que liga Pérola ao distrito de Três Vendas, na tarde desta terça-feira (24)

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão na PR-587, no trecho que liga Pérola ao distrito de Três Vendas, no noroeste do Paraná, na tarde desta terça-feira (24). Conforme informações preliminares, a vítima seria um professor aposentado de Pérola.

continua após publicidade .

De acordo com testemunhas, a vítima tinha ido até um sítio de sua propriedade que fica no distrito de Três Vendas buscar alguns animais.

- LEIA MAIS: Casal fica ferido após colisão entre moto e carro no Núcleo João Paulo

continua após publicidade .

Ainda segundo testemunhas, o homem foi ao local em um caminhão acompanhado de um conhecido. O veículo teria ficado parado em frente ao sítio, momento em que a vítima desceu e, ao atravessar a rodovia para acessar a propriedade, foi atropelada por um outro caminhão que transitava pela via.

Com o impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Com informações: O Ilustrado

Siga o TNOnline no Google News