Professor acusado de matar diretor da UENP pede julgamento presencial no Paraná - TNOnline

O professor Laurindo Panucci Filho, acusado de matar o diretor da UENP, campus de Cornélio Procópio, Sérgio Ferreira, de 60 anos, em dezembro de 2018, pede que julgamento seja após a pandemia. Laurindo Panucci Filho divulgou uma carta em que declara preferir aguardar a pandemia passar para ter um julgamento presencial, ao invés de um julgamento por via videoconferência.

Ele diz que prefere ficar "cara a cara" com os jurados e testemunhas. De acordo com o Tribunal do Júri, as audiências estão suspensas e não tem uma data prevista para o julgamento do professor.

Com informações RPC.

Entenda o caso:

O professor Laurindo Panucci Filho, preso preventivamente suspeito de matar o diretor do campus de Cornélio Procópio da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Sérgio Roberto Ferreira, disse, em audiência de custódia, que “tudo não passou de um equívoco”.