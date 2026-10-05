Produtores rurais têm até 11 de outubro para adquirir fertilizante da Sanepar

Produtores rurais têm até domingo (11) para adquirir o SaneBio, fertilizante agrícola desenvolvido pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Ainda estão disponíveis cerca de 2,7 mil toneladas do produto com destinação para agricultura. A previsão é que um quarto edital seja lançado até o fim deste ano. A iniciativa faz parte do programa de Valoração do Lodo Agrícola.

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Neste terceiro edital, foram disponibilizadas 5.580 toneladas do produto, mais que o dobro do volume distribuído na primeira fase do programa, em março deste ano. Nos dois primeiros editais, todo o lodo disponível foi adquirido e vários agricultores ficaram em lista de espera para lotes subsequentes.

A maior quantidade neste terceiro edital é para as regiões de Curitiba e Ponta Grossa. Os resultados conseguidos pelo SaneBio são amplamente reconhecidos pelos usuários, com comprovação técnica e científica, além de premiações nacionais e internacionais.

PORTE E REGIÃO - O lodo agrícola da Sanepar pode ser solicitado por produtores rurais de qualquer porte, de qualquer região do Paraná, mediante cadastro online, apresentação de documentos pessoais, comprovação de residência, informação de espécie cultivada, tamanho da área de aplicação e análise de fertilidade do solo.

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Todos os requisitos e documentos necessários estão na página do edital, onde é possível fazer a inscrição para participar. No site também é possível conferir os locais de produção do SaneBio para que o solicitante verifique a distância.

O biossólido oferecido a pessoas físicas e jurídicas (proprietárias, arrendatárias ou representantes legais de propriedades rurais) pelo programa de Valoração do Lodo Agrícola tem um custo simbólico, que pode variar entre R$ 20 e R$ 100 por tonelada do produto, conforme o tipo – a classificação consta no edital e varia de acordo com o tratamento do lodo.

PRAZOS PARA PAGAMENTO E RETIRADA - As solicitações são atendidas por ordem de inscrição concluída e, após receber a documentação do produtor, a Sanepar tem até 20 dias úteis para analisar e comunicar sobre a habilitação. Após gerada a fatura – composta pelo valor do lodo e o valor do transporte, se for feito pela Sanepar –, o produtor tem até dez dias corridos para fazer o pagamento. Neste período, o lodo fica reservado ao solicitante.

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Não havendo pagamento, o volume volta a ficar disponível para outro produtor. Feito o pagamento, o produtor tem até 15 dias corridos para retirar o fertilizante em uma das Unidades de Gerenciamento de Lodo (UGL) indicadas pela Sanepar e até 30 dias corridos após o transporte para fazer a aplicação no solo. No ato do credenciamento, o produtor deve solicitar, no mínimo, 50 toneladas.

Todas as informações estão disponíveis na página do programa. Os agricultores podem enviar dúvidas para o e-mail sanebio@sanepar.com.br.

SOBRE O PROGRAMA – O SaneBio é tratado e higienizado sob rigorosos padrões técnicos e ambientais. Rico em matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes, contribui para a fertilidade do solo e ajuda a reduzir custos com fertilizantes e corretivos. Quando higienizado com cal, também atua na correção da acidez. Cada lote é acompanhado de um laudo prévio da Companhia, e a aplicação segue projeto agronômico também elaborado pela Sanepar.

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A destinação do lodo é um dos maiores desafios do saneamento básico mundial. Somente em 2025, o gerenciamento de quase 300 mil toneladas de lodo úmido geradas nas 269 estações de tratamento de esgoto (ETEs) da Sanepar demandou um investimento da Companhia superior a R$ 60 milhões. Através da valoração do lodo de esgoto com o SaneBio, a Sanepar garante ao produtor rural o recebimento de um insumo agrícola de alta qualidade, com preço competitivo e previsibilidade para o planejamento da próxima safra agrícola.