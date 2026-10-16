Produtor rural é encontrado morto com mãos amarradas no PR; trio suspeito é preso em SC

Um produtor rural de 55 anos foi encontrado morto com as mãos amarradas e enrolado em um tapete dentro da própria residência, no bairro Nova Rússia, em Ponta Grossa (PR). O corpo apresentava sinais de violência. O crime ocorreu entre a madrugada de quarta-feira (14) e quinta-feira (15). Três suspeitos de envolvimento no latrocínio foram presos nesta sexta-feira (16), em Balneário Camboriú (SC).

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De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os suspeitos fugiram para o litoral catarinense utilizando o veículo e os cartões bancários da vítima. Após o registro do boletim de ocorrência, os investigadores iniciaram diligências e identificaram os três suspeitos. Com o auxílio de sistemas de monitoramento viário, os policiais rastrearam o deslocamento do veículo e localizaram o grupo em Balneário Camboriú. As informações foram compartilhadas com a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), que realizou a abordagem e prendeu os investigados.

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"Após o registro do boletim de ocorrência, as equipes iniciaram as investigações. Os policiais identificaram três suspeitos que teriam fugido para o litoral catarinense utilizando o veículo e os cartões bancários da vítima", disse o delegado da PCPR José Guilherme Fontana.

Durante as diligências, um dos investigados, apontado pela polícia como possível articulador do crime, confessou participação no caso. Segundo a PCPR, ele relatou ter entrado em luta corporal com o produtor rural após uma discussão e afirmou ter provocado a asfixia da vítima. A versão apresentada pelo suspeito ainda será confrontada com os demais elementos reunidos durante a investigação, especialmente diante das circunstâncias em que o corpo foi encontrado.

O caso segue em investigação.