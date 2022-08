Procon identifica diferença de até 19,5% nos preços de combustíveis

Da Redação

Procon de Maringá realizou uma nova pesquisa sobre o preço dos combustíveis em 77 postos cidade

O Procon de Maringá realizou uma nova pesquisa sobre o preço dos combustíveis em 77 postos cidade. O levantamento foi realizado entre os dias 17 e 18 de agosto e identificou diferença de 19,5% no preço do litro da gasolina aditivada. A gasolina comum teve diferença de 14,7%, o etanol comum de 14,9%, o Diesel S10 de 17,1% e o Diesel S500 de 12,1%.

“Com o sobe e desce dos preços, é comum os postos anunciarem um valor e quando o cliente vai abastecer, é cobrado outro preço. Com os dados da pesquisa, o cliente pode ir onde está mais barato”, explica a coordenadora do Procon, Patrícia Parra.

O menor preço registrado no litro da gasolina aditivada foi de R$ 5,12 e o maior de R$ 6,12. No caso da gasolina comum, o mais barato foi R$ 5,09 e o mais caro R$ 5,84. No etanol a diferença ficou entre R$ 3,69 e R$ 4,24; no litro do diesel S10 ficou entre R$ 6,48 e R$ 7,59; e no Diesel S500 entre R$ 6,41 e R$ 7,19.

O Procon reforça que há uma variação diária nos valores e que a coleta considerou os preços para pagamento à vista, sem promoções ou de clube de desconto ou fidelidade.

Ações - O Procon de Maringá tem um trabalho permanente de pesquisa de preços e serviços nos estabelecimentos dos mais variados segmentos. Neste ano já foram realizados levantamentos em bancos, farmácias, shoppings, comércio de rua, livrarias, entre outros. O objetivo é orientar o consumidor e garantir melhores preços e serviços.





