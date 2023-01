Procon de Maringá multa empresa de formatura em mais de meio milhão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A empresa tem um prazo de dez dias para a defesa.

O Procon de Maringá multou na tarde desta quarta-feira, 25, a Brave, de Florianópolis, empresa de formatura que não realizou a festa dos estudantes em Maringá no último sábado, 21. A multa, no valor de R$ 528 mil, foi enviada pelos Correios para a sede da empresa em Florianópolis.

continua após publicidade .

O órgão de defesa do consumidor também proibiu que a empresa preste serviços em Maringá até que ela compareça ao Procon para prestar esclarecimentos e faça um acordo com os universitários. A empresa tem um prazo de dez dias para a defesa.

“É um caso de dano ao consumidor. Os estudantes pagaram pelo baile de formatura, que não aconteceu”, justifica o coordenador do Procon, Flávio Mantovani, que tentou contato com a empresa e não conseguiu.

continua após publicidade .

O Procon de Maringá fez uma reunião no início da semana para ouvir os estudantes.

Desde o último sábado, 21, quando a empresa Brave Formaturas deixou 123 formandos do curso de medicina sem a festa ,o delegado Fernando Garbelini, da Delegacia de Estelionato, acompanha os desdobramentos do caso – veja aqui os detalhes da entrevista com o delegado.

Com informações: GMC Online





Siga o TNOnline no Google News