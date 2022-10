Procon de Maringá fiscaliza postos de combustíveis por reajuste

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os agentes fotografaram as placas onde estão os preços de cada item

Durante a segunda-feira (17), o Procon de Maringá fiscalizou 77 postos de combustíveis. O trabalho foi realizado após o recebimento de dezenas de denúncias. O órgão trabalha com a suspeita de que os estabelecimentos elevaram os preços da gasolina, sem um anúncio oficial da Petrobras. Os agentes fotografaram as placas onde estão os preços de cada item e verificaram as notas fiscais de compra dos produtos. De acordo com a coordenadora do Procon de Maringá, Patrícia Parra, as distribuidoras serão notificadas.

continua após publicidade .

O aumento na gasolina foi de 1,47% segundo a pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em Maringá, o valor da gasolina voltou a ficar acima dos R$ 5 reais. Em alguns postos, o preço por litro chega a R$ 5, 39.

-LEIA MAIS: Sem anúncio da Petrobras, preços dos combustíveis são reajustados

continua após publicidade .

Se for constatada alguma irregularidade como um aumento injustificado, será aberto processo administrativo contra a distribuidora ou os postos. Patrícia Parra, lembra que essa ação pode justificar um aumento abusivo que lesa o consumidor.

“Precisamos entender como eles compraram esse combustível e se houve um aumento injustificável”.

Após o envio da notificação, a distribuidora tem um prazo de 20 dias para apresentar a documentação. O consumidor deve estar atento e, contatando possíveis irregularidades, comunicar o Procon pelo telefone 3293-8150 ou na Ouvidoria do município pelo 156.

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News