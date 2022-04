Procon autua posto de PG por prática abusiva de preços

Da Redação

O Procon da Prefeitura de Ponta Grossa autuou, nesta semana, um posto de combustíveis localizado na região do bairro Chapada por publicidade enganosa e venda de produtos vencidos. Ao todo, cento e vinte e sete itens foram apreendidos e descartados por serem considerados impróprios para o consumo.

De acordo com o coordenador do Procon, Leonardo Werlang, a situação teve início após o recebimento de uma denúncia de que o estabelecimento estaria praticando preços diferentes do anunciado no painel de preços. “Durante a apuração da denúncia pudemos constatar que o estabelecimento anunciava o valor do combustível à vista nas placas, mas cobrava o preço a prazo, maior, na bomba, o que gerou a autuação. Na sequência, ainda no local, foram verificados produtos oferecidos na loja de conveniências, com data de validade expirada, o que motivou o recolhimento e descarte dos itens, e a lavratura de outro auto de infração”, explica Werlang.

Serviço

Procon Ponta Grossa

Endereço: R. Balduíno Taques, 445, 2º andar, Centro - Prédio Clube Guaíra

Atendimento para informações: das 08:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira

Atendimento de reclamações: das 08:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira

Agendamentos e dúvidas pelo telefone (42) 3220-1045 (fixo)

Agendamentos por Whatsapp - somente mensagens - (42) 3220-1045

Com informações, aRede