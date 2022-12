Prisões por pornografia infantil triplicaram no Paraná

Da Redação

Neste ano, a PF já prendeu 18 pessoas pelo crime

Um levantamento da Polícia Federal aponta que o número de pessoas presas pela no Paraná por armazenar ou compartilhar pornografia infantil, entre janeiro a novembro deste ano, já é três vezes maior do que o registrado em todo o ano passado.

Em 2021, foram seis prisões. Este ano, em onze meses, a PF já prendeu 18 pessoas pelo crime. No mesmo balanço, a PF informou que todos os suspeitos são homens.

A polícia informou ainda que 22 suspeitos foram indiciados este ano em inquéritos que tratam de pornografia infantil.

A pena para quem armazena pornografia infantil varia de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha o conteúdo, a pena é de 3 a 6 anos.

LONDRINA

A Polícia Federal de Londrina deflagrou no dia primeiro de dezembro, a operação Dark Tag 5 , parte de uma investigação constante no combate de crimes de produção, armazenamento e distribuição de material com pornografia infantil em Londrina e região.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão e realizada uma prisão em flagrante no bairro Vivi Xavier, na cidade de Londrina. Durante a busca, os policiais apreenderam 2HDs. O preso, um homem de 47 anos, técnico em manutenção, não possui antecedentes criminais, foi conduzido para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina e após ser interrogado pela Autoridade Policial será encaminhado ao CIAC - Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, onde ficará à disposição da Justiça Federal.



