Segundo a Polícia Civil, confusão começou quando um dos réus não gostou de um aparelho vendido pela vítima

Os primos Bruno Henrique Valêncio de Paula e Mateus dos Santos Vanzella foram condenados a 26 anos e seis meses de prisão cada um pela morte do comerciante Carlos Eduardo Garcia da Silva. O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu nesta quarta-feira (25). O crime foi registrado em Sarandi, no Norte do Paraná, em 9 de abril de 2025, quando, de acordo com a Polícia Civil, Bruno não ficou satisfeito com um celular vendido por Carlos e foi ao local acompanhado do primo para pedir o reembolso do valor. Imagens de câmera de segurança flagraram o momento da discussão entre os três e o ataque a faca contra a vítima.

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A defesa dos condenados comunicou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que pretende recorrer da sentença do Tribunal do Júri por avaliar que a pena fixada é excessiva. Os dois foram responsabilizados por homicídio triplamente qualificado, enquadrado por motivo fútil, motivo torpe e emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Conforme os registros policiais, Bruno foi detido em 11 de abril de 2025, ao comparecer acompanhado de advogado à delegacia da Polícia Civil de Sarandi. Já Mateus acabou preso no dia do fato e, na ocasião da abordagem, afirmou à Polícia Militar (PM-PR) que desconhecia a intenção do primo de matar o comerciante.

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Na dinâmica do crime, as gravações mostram que, enquanto discutia na calçada com um dos suspeitos, Carlos foi golpeado nas costas por Bruno Henrique. Mesmo ferido, o comerciante entrou em luta corporal com os dois primos, avançando para o interior da loja durante a confusão antes de a dupla deixar o local. Segundo a polícia, a vítima não resistiu e morreu ali mesmo.