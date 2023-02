Primos que morreram em acidente no Paraná são sepultados em São Paulo

Da Redação

Luiz Miguel Lima Tenoro e Vitor Augusto Tenoro, de 6 e 12 anos, morreram em um acidente na PR-239, em Sengés

Um acidente de trânsito, registrado no último sábado (4), na PR-239, em Sengés, município que pertence aos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte de duas crianças, identificadas como Luiz Miguel Lima Tenoro e Vitor Augusto Tenoro, de 6 e 12 anos, respectivamente. Os meninos, que eram primos, perderam a vida após o carro em que eles estavam ser atingido por um caminhão carregado com grama, que tombou ao fazer uma curva.

Inclusive, por conta da colisão, os veículos saíram da pista e o caminhão tombou em cima do automóvel.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os garotos, que estavam sentados nos bancos traseiros, sofreram ferimentos graves e, devido a isso, morreram no local.

fonte: Arquivo pessoal O acidente ocorreu no último sábado (4)

O condutor do carro de passeio e uma passageira foram levados para o Hospital de Itararé, cidade paulista que fica próxima a Sengés. O estado de saúde deles era grave.

Os caixões de Luiz Miguel Lima Tenoro e Vitor Augusto Tenoro foram levados um ao lado do outro a uma funerária de Itapeva, em São Paulo. Após os velórios serem realizados, os corpos foram sepultados no mesmo jazido, no Cemitério Municipal.

