Primeiros 20 dias de verão têm queda de furtos e roubos no Paraná

Um verão com milhões de pessoas, grandes arenas para entretenimento e com muita segurança e tranquilidade. Esse é o primeiro balanço de ações do Verão Maior Paraná, que começou no fim do ano passado e vai até fevereiro no Litoral e na Costa Noroeste. Os destaques, ainda antes dos grandes shows da temporada, são para redução de furtos e roubos, distribuição de pulseirinhas para pais e crianças, agilidade na conclusão de inquéritos e 25 mil atendimentos realizados nas arenas esportivas, além de 170 mil pessoas impactadas nas areias e pelos shows dos palcos Sunset.

continua após publicidade

O resultado das ações foi apresentado nesta quinta-feira (4) pelo coordenador do projeto e secretário de Estado de Esporte, Helio Wirbiski, o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, e coordenadores das forças de segurança. "Até agora tivemos uma grande temporada, com turistas elogiando a estrutura e as cidades, e moradores aproveitando o momento", afirmou Wirbiski.

- LEIA MAIS: Anteprojeto de duplicação da PR-412 será apresentado neste mês

continua após publicidade

Na segurança pública, a Polícia Militar deteve 484 adultos e apreendeu 23 menores. Também foram apreendidos 244 quilos de cocaína, 4 toneladas de maconha, 18 quilos de crack e 253 armas, e recuperados 280 veículos. No comparativo com os primeiros 20 dias da temporada anterior, houve 12% de redução de furtos (de 2.291 para 2.012), de 23% em furtos de veículos (de 326 para 251), de 36% em roubos (de 699 para 442) e 37% em roubos de veículos (de 111 para 69).

Um dos destaques é a utilização de aeronaves do Projeto Falcão. Foram 22 remoções aeromédicas, dois salvamentos aquáticos e um resgate em montanha. Também houve aumento do efetivo da PM empregado nesta operação, com 705 homens e mulheres (evolução de 9%) e 269 viaturas (12%), inclusive com a utilização de um pelotão de eventos, formado por 30 policiais que estão atuando todos os finais de semana no receptivo dos cruzeiros em Paranaguá.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

A Polícia Civil contabilizou 694 boletins de ocorrência e 273 inquéritos instaurados, sendo 206 concluídos e encaminhados à Justiça (75%). Em relação aos crimes graves, foram constatados dois homicídios, cinco tentativas de homicídio e duas tentativas de feminicídio. A força policial judiciária também apreendeu 224 gramas de cocaína e 4 quilos de maconha, além de 17 veículos e seis armas de fogo.

A corporação também leva para as cidades do Litoral atividades que também ocorrem no PCPR na Comunidade, como feiras e apresentações com cães e carros. Foram distribuídas 1.397 pulseiras e 5.264 materiais educativos, numa atuação integrada entre Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), Delegacia de Delitos de Trânsito e Grupo Tigre. Foram confeccionadas, ainda, 326 carteiras de identidade, já dentro da nova versão, a Carteira de Identidade Nacional.

A Polícia Penal e a Polícia Científica também participam da operação. A primeira realizou 60 escoltas. Além disso, foram realizadas 886 rondas noturnas para averiguação de quem cumpre pena em regime aberto ou com tornozeleira eletrônica. A Polícia Científica foi acionada para 21 perícias balísticas e dois acidentes de trânsito, além dos três afogamentos registrados no período.

continua após publicidade

Na faixa de mar, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná realizou 664 resgates no Litoral. Além desses, outros 75 banhistas precisaram ser socorridos por estarem se afogando. Nesse período, já foram realizadas pelos bombeiros 70.774 orientações a veranistas, informando os melhores locais de banho e as medidas de segurança, por exemplo. Para o Verão Maior Paraná, a população tem à disposição 96 postos de guarda-vidas nas regiões de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes e Ilha do Mel.

“As forças de segurança se organizaram durante meses para colherem bons resultados nesta temporada, levando tranquilidade para moradores e banhistas”, explicou o secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. Ele explicou que toda a coordenação acontece no Centro de Comando de Operações (CCO), integrando a atuação das inteligências das forças com novas tecnologias.

PULSEIRINHAS

Também houve uma intensificação na distribuição de pulseirinhas nessa temporada. A Polícia Militar entregou 8.563 unidades e Corpo de Bombeiros Militares, 6.273 pulseiras. Nessas primeiras semanas, apenas os bombeiros localizaram 367 meninos e meninas que se perderam momentaneamente dos pais.

VERÃO MAIOR PARANÁ

O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.

Siga o TNOnline no Google News