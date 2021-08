Da Redação

Primeiras-damas de três regiões do PR participam de encontro

As primeiras-damas de 22 municípios de três regiões do Estado estiveram reunidas nesta terça-feira (17), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, com a primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa. A série de encontros, iniciada em maio, como objetivo promover um debate em todos os municípios paranaenses sobre políticas públicas direcionadas à área social e à mulher. Oito municípios da região estiveram representados na reunião.

No evento foram apresentadas diversas políticas públicas do governo, principalmente da área de assistência social, que Luciana Saito Massa colocou à disposição dos municípios.

No encontro, a primeira-dama de Apucarana, Carmen Lúcia Isquierdo Martins, também teve a oportunidade de apresentar alguns programas desenvolvidos no município, que servem de referência no Estado, notadamente da Secretaria da Mulher e da Família.

“Falamos sobre a capacitação, valorização e inclusão das mulheres no mercado de trabalho, por meio do Programa Economia Solidária, com o trabalho realizado pela secretária Denise Canesin e toda a sua equipe”, informou Carmen Lúcia, assinalando que essa política exitosa de Apucarana, está aberta para as demais primeiras-damas, por meio de uma troca de experiências.

Conforme lembrou a primeira dama de Apucarana, suas colegas de Cambira, Vanessa Toledo; e de Jandaia, Stella Silva, que também participaram do encontro; já conhecem um pouco das ações desenvolvidas pela Secretaria da Mulher.

Da região, o encontro também contou com a participação de Elizabeth Mendes, primeira dama de Califórnia; Adelaide Stencel, de Kaloré; Kelly Whicthoff de Mauá da Serra; Rosiane Ribeiro, de Sabáudia e Ivone Taborda, de Rio Branco do Ivaí.

Ao todo, serão realizados 16 encontros com as primeiras damas do 399 municípios do Paraná. Ontem, foi o penúltimo.

Durante o evento foram apresentados os projetos voltados à mulher das secretarias de Estado e das autarquias estaduais. Um deles foi o Banco da Mulher, implementado pela Fomento Paraná. Lançado em setembro de 2019, é destinado a estimular o empreendedorismo feminino facilitando o acesso ao crédito para mulheres empreendedoras.