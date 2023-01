Primeira Unidade Mista de Saúde do Paraná já está em construção

Da Redação

Beto Preto vistoriou as obras da UMS de Maria Helena

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, esteve, nesta sexta-feira (13), vistoriando as obras da Unidade Mista de Saúde de Maria Helena, primeira obra deste tipo no Estado.

"Esta é uma obra fundamental para o Paraná, que mescla a Unidade Básica de Saúde com os serviços de Urgência e Emergência. Não tenho dúvidas de que essa será uma ferramenta grandiosa para a regionalização", afirmou o secretário.

Combinando serviços de Atenção Primária e Pronto Atendimento de Baixa Complexidade, a unidade conta com assistência médica 24 horas e poderá ofertar, em média, 3.100 atendimentos por mês.

"Temos aqui uma unidade que mudará a realidade de toda a nossa população. Quero agradecer o Governo do Estado por toda a parceria que será indispensável para salvar vidas", ressaltou o prefeito do município, Marlon Marques.

O projeto padrão foi fornecido pela Secretaria para municípios de até 15 mil habitantes, com o valor de incentivo de aproximadamente R$ 3 milhões para sua construção. Além de Maria Helena, os municípios de Jataizinho, Ivaté e Quatro Pontes receberam os recursos.

Unidade Mista em Ivaté é autorizada

Ivaté terá uma Unidade Mista de Saúde (UMS). A autorização para o início das obras foi assinada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, em visita ao município nesta sexta-feira (13).

"Esse é mais um projeto do governo Ratinho Junior que ganha vida com a finalidade de transformar a realidade dos paranaenses. As UMS serão grandes ferramentas no processo de regionalização da saúde, levando o atendimento para perto da casa das pessoas", comentou o secretário.

A unidade contará com área total de 643,53m², e permitirá o acesso dos cidadãos aos serviços de Atenção Primária e Pronto Atendimento de Baixa Complexidade. O investimento total será de R$ 3,5 milhões, sendo três milhões de recursos Sesa e o restante contrapartida do município. O Prefeito de Ivaté, Denilson Vaglieri, comemorou a conquista.

Contando com assistência médica 24 horas e deve ofertar, em média, 3.100 atendimentos por mês, a UMS irá proporcionar acolhimento dos usuários de forma humanizada. O projeto padrão foi fornecido pela Secretaria para municípios de até 15 mil habitantes e, além de Ivaté, também será realizado nos municípios de Jataizinho, Maria Helena e Quatro Pontes.





Fonte: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

