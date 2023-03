Primeira fase do Vestibular da UEL acontece neste domingo (05)

Da Redação

Neste ano, a UEL oferta 3.100 vagas, 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu)

20.819 estudantes farão neste domingo (05) a prova da 1ª fase do Vestibular 2023 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O exame será aplicado em 37 escolas e em universidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. Nesta etapa, os candidatos serão desafiados com 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática). Neste ano, a UEL oferta 3.100 vagas, 2.541 via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado (Sisu).

A prova será a partir das 14h e os candidatos terão até quatro horas para responder as questões. A responsável pela Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), professora Sandra Garcia, chama a atenção para o retorno do modelo do vestibular em duas fases. “Apesar de ser em formato de testes, a prova da 1ª fase também é temática e interpretativa, o que exigirá leitura atenta dos candidatos às questões antes de respondê-las e passar as respostas para o gabarito oficial”, afirma.

Ainda de acordo com Sandra, pela primeira vez a prova será aplicada após o resultado final do Sisu. A listagem foi divulgada na última terça (28) e as matrículas dos aprovados nesta chamada regular devem ser feitas entre 2 e 8 de março. “Candidatos aprovados no Sisu não precisam fazer as provas, uma vez que já estão classificados na própria UEL ou em outras instituições de ensino superior”, completa.

Neste ano, o vestibular 2023 também voltará a ser aplicado em outras cidades paranaenses: 17.169 candidatos deverão fazer as provas em Londrina e outros 2.590 em Curitiba, na Faculdade de Educação Superior do Paraná (Fesp) e na Unisantacruz. Outros 562 estão inscritos para fazer a prova em Cascavel, no Centro Estadual de Educação Pedro Boaretto. Em Umuarama, são 326 vestibulandos, que fazem a prova no Colégio Estadual Paulo Alberto Tomazinho. Em Guarapuava há 172 inscritos que farão a prova na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

Em Londrina, os mais de 17 mil inscritos estarão distribuídos no câmpus da UEL, universidades e escolas públicas e particulares. Como ocorre todos os anos, 363 detentos devem participar, em sete presídios – PEL I, II e III; Casa de Custódia, Cadeia Feminina, Creslon e no Patronato. Ao todo 2,2 mil pessoas estarão trabalhando na aplicação da 1ª fase.

A recomendação é para que os candidatos leiam atentamente o Cartão de Informação e cheguem ao local de prova com uma hora de antecedência, portando documento pessoal original com foto. A UEL publica o resultado da 1ª fase, no próximo dia 20 de março, a partir das 17h, no site da Cops.

Os candidatos aprovados seguem para a 2ª fase, nos dias 2, 3 e 4 de abril, quando haverá as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação, no dia 2; prova discursiva de Conhecimentos Específicos, no dia 3; e prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais, no dia 4.

TRÂNSITO – Uma reunião na última terça-feira (28) definiu a segurança e o trabalho preventivo nas vias próximas aos locais de prova neste domingo, em Londrina, onde estará a maioria dos candidatos. Além do policiamento e acompanhamento nos 31 locais de provas, agentes da Companhia Municipal de Trânsito (CMTU), policiais militares e a Polícia Rodoviária Estadual vão trabalhar de forma ostensiva nas vias de acesso ao campus.

A partir das 12h o acesso ao câmpus será exclusivamente pela Avenida Castelo Branco, nas duas pistas. O retorno poderá ser feito pela Avenida Faria Lima. Agentes da CMTU e policiais militares estarão orientando o tráfego com o intuito de facilitar a chegada dos candidatos. No domingo, os principais acessos ao câmpus serão pelas entradas da Avenida Castelo Branco e nas proximidades do Ambulatório do Hospital Universitário (AHU). O portão do Jardim Colúmbia, próximo à Agência de Inovação Tecnológica (Aintec), também estará aberto.

Nas vias internas do câmpus caberá aos agentes de segurança da UEL fazerem a orientação do trânsito. Os servidores estarão posicionados em todas as entradas e acessos. O trabalho será reforçado com o acompanhamento de rondas volantes com motocicletas. O objetivo é orientar o tráfego interno antes do início da prova, evitando congestionamento e facilitando o acesso de veículos.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.

