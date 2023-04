Primeira edição da Prova Paraná 2023 acontece nesta semana

Da Redação

A primeira edição da Prova Paraná 2023 acontece nestas quarta (26) e quinta (27)

A primeira edição da Prova Paraná 2023 acontece nestas quarta (26) e quinta (27) em todas as escolas da rede estadual e também ao 5º ano nas escolas das redes municipais que aderiram ao programa. A avaliação, que abrange todas as áreas do conhecimento, tem o objetivo de fornecer um diagnóstico das aprendizagens dos estudantes de cada série, escola e turma em relação aos conteúdos abordados em sala de aula neste primeiro trimestre.

Os resultados dessa avaliação vão subsidiar professores e equipes gestoras na definição de ações e estratégias que contribuam para rever e aprofundar os conteúdos e habilidades necessárias.

Uma das novidades da Prova Paraná neste ano letivo é, inclusive, a reorganização dos cadernos. O caderno 1, do primeiro dia, agora tem Língua Portuguesa e Matemática; enquanto o caderno 2 contém os demais componentes curriculares, como História, Geografia, Ciências, Filosofia, Química, Biologia, entre outras, dependendo da série. Até o ano passado, os cadernos eram divididos em “Linguagens e Ciências Humanas” e “Matemática e Ciências da Natureza”. A quantidade de questões é diferente em cada caderno e depende da série.

Em cada um dos dois dias, a avaliação terá 2h30 de duração. Cada instituição de ensino pode organizar o processo de aplicação de maneira que garanta a efetiva participação de seus estudantes, desde que mantenha a ordem dos cadernos.

A correção continuará sendo por meio do aplicativo Corrige (disponível para o sistema Android e desenvolvido pela Seed-PR) com os resultados disponibilizados por meio da plataforma de dados Power BI (Business Intelligence) para toda a rede estadual de ensino. As outras edições da Prova Paraná 2023 estão previstas para agosto e outubro.

Acessibilidade

As escolas também fornecerão provas adaptadas às necessidades dos estudantes da Educação Especial, com apoio de profissionais quando necessário e possibilidade de flexibilização do tempo em até 1h30.

Além das avaliações ampliadas, superampliadas, em braile, e no formato TXT, outra novidade é a expansão da prova em Libras. “Temos agora a prova em Libras para Língua Portuguesa e Matemática em todas as séries do 5º ano [rede municipal] até a 3ª série do ensino médio, que foram sendo ampliadas progressivamente”, explica a coordenadora de Avaliação da Seed-PR, Jussielli de Oliveira.

Na avaliação em Libras, todas as questões de Língua Portuguesa e Matemática são apresentadas em vídeo por um tradutor e intérprete de Libras, ajudando na interpretação dos alunos surdos.

