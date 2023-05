Primeira-dama de 16 anos posta foto ao lado do marido e manda indireta

Da Redação

Kauane Rode Camargo e Hissam Hussein Dehaini

A adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos, virou assunto nas redes sociais na noite desta sexta-feira (5), após publicar uma foto com o marido, Hissam Hussein Dehaini, prefeito de Araucária, no Paraná, de 65 anos.

Esse é a primeira vez que a jovem posta uma foto com o marido desde a repercussão que o casamento dos dois alcançou. Camargo aproveitou a oportunidade para mandar uma "indireta bem direta": "O que importa, sinceramente... É que não nos importamos!", escreveu.

- LEIA MAIS: Prefeito de cidade do PR se casa com adolescente de 16 anos

A fotografia foi compartilhada nos stories do Instagram, e a frase é uma possível afronta aos críticos da união pelas idades da adolescente e do prefeito. É válido lembrar, que o casamento no Brasil é permitido a partir dos 16 anos desde que haja permissão dos pais, como foi o caso de Kauane.

Hissam aparece todo sorridente ao lado da jovem esposa, na foto tirada por ela. Veja a publicação:

fonte: Reprodução/Redes Sociais





