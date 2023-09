Primas que morreram a caminho de rodeio no PR são sepultadas

Siga o TNOnline no Google News

Vítimas do acidente que ocorreu na PR-218, em Sabáudia, no Norte do Paraná, foram veladas nesta noite de domingo (10) e sepultadas nesta segunda-feira (11) às 9h, em Cambé, onde elas moravam.

Sob forte comoção, familiares e amigos se emocionaram durante despedida da médica veterinária Adriana Frigo, de 27 anos, e a estudante de zootécnica da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Luana Bertochi, de 22. Elas estavam em um VW Fox a caminho de um rodeio em Astorga, em que Adriana disputaria uma final da prova de laço, quando um ômega bateu de frente com o carro delas.

