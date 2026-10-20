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GOVERNO DO ESTADO

Pricilla Santana é a 1ª secretária anunciada por Moro no Paraná; veja quem é

Atual titular da Fazenda no Rio Grande do Sul, economista comandará as contas públicas do estado na gestão do governador eleito

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Divulgação



O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, anunciou nesta terça-feira (20), Pricilla Maria Santana como futura secretária de Estado da Fazenda. Atual titular da pasta no Rio Grande do Sul, Pricilla é o primeiro nome confirmado para compor o secretariado da próxima gestão e a primeira mulher anunciada para a equipe de governo.

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A futura secretária do governo Moro tem ampla experiência na administração pública, especialmente nas áreas de política fiscal, gestão financeira, relações federativas e governança. Sua escolha sinaliza a prioridade da futura gestão em fortalecer a responsabilidade fiscal e a eficiência na administração dos recursos públicos.

“Pricilla Santana é uma economista renomada, com reputação ilibada e ampla experiência técnica e administrativa em diversos órgãos federais e estaduais, sempre se destacando por onde passou. Nos últimos anos, manteve as contas do Rio Grande do Sul em ordem mesmo diante de desafios fiscais consideráveis. Fiquei honrado com a aceitação do convite e tenho certeza de que ela muito contribuirá na gestão das contas do Estado, com técnica e responsabilidade fiscal, e na modernização do Governo do Paraná para alcançarmos um novo patamar de desenvolvimento”, disse Moro.

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Pricilla é economista, mestre em Direito e graduada também em Direito e História. Desde janeiro de 2023, ocupa a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Entre 2015 e 2022, foi subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional, atuando na coordenação das relações financeiras entre União, estados e municípios, com foco na sustentabilidade fiscal e na gestão da dívida pública. Também foi secretária-adjunta de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.

Ao longo da carreira, participou de processos de desestatização e privatização, da coordenação do Regime de Recuperação Fiscal e de iniciativas relacionadas à Reforma Tributária. Tem experiência em conselhos de administração e fiscais de instituições como Caixa Econômica Federal, Eletrobras, BNDES e Banrisul. Desde agosto de 2026, ocupa a segunda vice-presidência do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).


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Pricilla Santana é a 1ª secretária anunciada por Moro no Paraná; veja quem é
AutorPricilla Maria Santana será secretária de Estado da Fazenda - Foto: Divulgação

Transição e redução da máquina pública

Moro afirmou que pretende conduzir uma transição organizada e com o mínimo de impacto para o funcionamento da administração estadual. O governador eleito aguarda do atual governo a publicação de um decreto que formalize os procedimentos da transição. Enquanto espera a medida, Moro mantém conversas com deputados estaduais eleitos sobre os projetos da futura gestão e avança na definição dos nomes que irão compor o secretariado.

Moro também reafirmou o compromisso assumido durante a campanha de reduzir o tamanho da estrutura administrativa do Estado. “A transição é sempre desafiadora, porque é uma mudança de governo, mas nós queremos que ela seja a mais suave possível. Nós vamos diminuir o tamanho da máquina, que hoje está inchada e acaba gerando muita burocracia e pouca eficiência. Foi uma promessa de campanha que iremos cumprir. Queremos ter um governo honesto e eficiente”, completou o governador eleito.

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