PRF traz orientações para o trânsito seguro nas estradas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (29) uma lista com várias orientações de como garantir a segurança em condições de restrição de visibilidade como neblina, cerração e fumaça; caso você se depare com tais situações:

1. Feche os vidros;

2. Diminua a velocidade, mas sem freadas bruscas;

3. Mantenha o farol baixo ligado. E nunca use o farol alto nessas situações;

4. Mantenha sempre uma distância segura em relação ao veículo que está à frente;

5. Sinalize qualquer mudança de direção;

6. Não pare no acostamento, mas se precisar, procure parar o mais afastado possível da pista de rolamento e, após imobilizado, ligue o pisca-alerta;

7. Jamais ligue o pisca-alerta com o veículo em movimento

8. Caso se depare com uma cortina de fumaça, ou neblina, nunca pare sobre a pista e só faça a travessia se houver visibilidade suficiente, e ligue o sistema de ventilação no modo re-circulação para evitar que a fumaça entre no veículo.

E lembre-se, sempre que precisar, ligue para a Policia Rodoviária Federal, no telefone 191.

