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TRÂNSITO

PRF restringe tráfego de veículos de carga no Paraná neste domingo de eleições

Medida visa garantir a segurança viária no período de votação e será aplicada das 7h às 18h em trechos de pista simples

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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PRF restringe tráfego de veículos de carga no Paraná neste domingo de eleições
Autor O tráfego de alguns veículos foi limitado neste domingo (03) - Foto: Gaby Campos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai restringir o tráfego de determinados veículos de carga em rodovias federais de pista simples no Paraná neste domingo (4), data do primeiro turno das Eleições 2026. A medida será aplicada das 7h às 18h com o objetivo de aumentar a segurança nas estradas e reduzir os riscos de acidentes devido ao aumento expressivo na movimentação de veículos gerado pelo período de votação.

-LEIA MAIS: Pista é liberada após acidente que matou ciclista em Jandaia do Sul

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A proibição abrange veículos ou combinações de carga que ultrapassem as dimensões de 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento ou que excedam a marca de 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC). A corporação ressalta que a restrição de circulação nessas rodovias é válida para todos os veículos pesados que se enquadrem nessas medidas, inclusive aqueles que possuem Autorização Especial de Trânsito (AET) ou autorização específica (AE).

De acordo com a PRF, a limitação temporária da circulação de caminhões de grande porte é uma ação estratégica voltada exclusivamente para os trechos de pista simples do Estado. A iniciativa busca proteger motoristas e passageiros que viajam entre os municípios paranaenses para exercer o direito ao voto, mitigando os perigos em vias que historicamente exigem maior cautela em dias de trânsito intenso.

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eleições 2026 paraná Polícia Rodoviaria federal Segurança Viária Tráfego de Carga
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