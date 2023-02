PRF resgata cervo ferido e sem orelhas no PR; espécie está em extinção

Da Redação

O animal estava com ferimentos e bastante debilitado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na última quinta-feira (2), uma fêmea do Cervo-do-Pantanal (Blastocerus dichotomus) que estava às margens da rodovia BR-487, próximo à Porto Camargo, no Paraná. O animal estava com ferimentos e bastante debilitado.

De acordo com a PRF, o animal – cuja espécie está ameaçada de extinção – foi encontrada sem as orelhas e com grandes ferimentos na cabeça, além de estar bastante fraco. Ele foi colocado na viatura policial com a ajuda de moradores locais e encaminhado pela equipe para a fazenda da empresa de crédito de carbono Green Farm, em Itaquiraí (MS), onde existe um centro de resgate de animais silvestres.

O animal, que possui habitat no Parque Nacional da Ilha Grande, segue em estado de observação e já foi avaliado e medicado por médicos veterinários.

Ainda não há informações sobre o que teria causado os ferimentos na cabeça do cervo.

