PRF resgata cachorrinhos que estavam abandonados na BR-163

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os animais foram resgatados pela equipe de plantão, receberam atendimento veterinário e no momento encontram-se bem

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a equipe PRF de Sorriso/MT se deparou com uma situação que, infelizmente, é comum nas rodovias federais. Quatro filhotinhos de cães foram abandonados às margem da BR-163, no km 760, trecho urbano do município de Sorriso.

continua após publicidade .

Tal conduta é considerada crime segundo o art. 32 da lei 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), embora não tenha sido possível localizar o autor do delito. Os animais foram resgatados pela equipe de plantão, receberam atendimento veterinário e no momento encontram-se bem.

O tratamento foi custeado pelos colegas e os filhotes encontram-se a disposição para adoção na nossa Delegacia, situada no km 733 da BR-163.

continua após publicidade .









Siga o TNOnline no Google News