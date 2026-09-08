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PRF registra três mortes e 95 acidentes nas rodovias do PR durante feriado da Independência

Apesar do saldo de 98 feridos, fiscalização focou na prevenção e na repressão. Excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas lideraram as infrações

Escrito por Da Redação
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PRF registra três mortes e 95 acidentes nas rodovias do PR durante feriado da Independência
Autor Acidentes foram registrados durante o fim de semana da indepedência - Foto: Reprodução/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou na segunda-feira (7) a Operação Dia da Independência 2026 nas rodovias federais do Paraná, registrando 95 acidentes que deixaram 98 pessoas feridas e três mortes ao longo de quatro dias de fiscalização. Apesar das fatalidades, a corporação avaliou o período como um feriado com trânsito menos violento em comparação a anos anteriores. O acidente mais grave aconteceu no sábado (5), na BR-369, no município de Ibiporã.

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O tombamento de um veículo causou a morte de um bebê de sete meses e deixou os pais, ambos de nacionalidade paraguaia, feridos. O casal foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Londrina. As outras duas mortes ocorreram em decorrência de uma saída de pista em Terra Roxa e de uma colisão lateral em Araruna. Esta última ocorrência foi registrada na área de abrangência da delegacia da PRF de Maringá, que contabilizou dez acidentes e oito feridos durante o feriado prolongado.

O trabalho de fiscalização nas rodovias paranaenses envolveu a abordagem de 8.634 pessoas e 8.290 veículos. O desrespeito às leis de trânsito foi liderado pelos abusos de velocidade, com os radares captando 3.092 veículos acima do limite permitido. Os agentes também lavraram 351 autuações por ultrapassagens perigosas em faixa contínua e 143 casos de ocupantes viajando sem cinto de segurança, infração cometida por 58 motoristas e 85 passageiros. A negligência com o transporte infantil, marcada pela falta da cadeirinha ou assento de elevação adequado, gerou 29 multas. Houve ainda 26 flagrantes de condutores utilizando o celular ao volante e 68 autuações por desrespeito à Lei do Descanso por parte de motoristas profissionais.

O cerco à mistura de álcool e direção contou com a aplicação de 3.173 testes do bafômetro. Como resultado, a PRF emitiu 45 notificações por embriaguez ao volante e prendeu quatro condutores em flagrante, uma média de um preso por dia de operação. Além da segurança no trânsito, o enfrentamento à criminalidade resultou na apreensão de 3,7 toneladas de maconha e na detenção de 23 pessoas por delitos diversos. Paralelamente às abordagens repressivas, a operação investiu forte na conscientização dos motoristas. Por meio do projeto Cinema Rodoviário, de palestras e de conversas diretas em trechos considerados críticos, foram realizadas 65 ações educativas. As iniciativas de educação para o trânsito alcançaram 1.033 pessoas e ocupantes de 550 veículos, focando na prevenção de acidentes e na adoção de posturas defensivas ao longo das viagens.

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acidentes de trânsito educação para o trânsito feriado PRF Segurança Rodoviária
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