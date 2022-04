Da Redação

PRF registra seis mortes durante operação no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, às 23h59 deste domingo (17), a Operação Semana Santa 2022. Neste ano, durante os quatro dias de operação, que teve início na quinta (14), foram registradas seis mortes, 74 acidentes e 14 pessoas feridas.

Além disso, de acordo com dados preliminares, foram quase 1.373 flagrantes de imprudência, 154 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, 41 motoristas dirigiam alcoolizados e 28 crianças não utilizavam adequadamente o dispositivo de retenção, como a cadeirinha.

Ainda, foram registradas 175 ultrapassagens proibidas durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário.

Nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF, no Paraná, ocorreram 74 acidentes que deixaram 14 pessoas feridas e seis mortas. Em 2021, haviam sido registrados 59 acidentes, com 82 feridos e cinco mortos. Os dados são preliminares e podem sofrer alterações.