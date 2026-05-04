PRF registra queda de 43% nas mortes em rodovias federais do Paraná no feriado do Dia do Trabalho

As rodovias federais que cortam o Paraná registraram uma redução de 43% na taxa diária de mortes durante a Operação Dia do Trabalho 2026, realizada entre os dias 30 de abril e 3 de maio. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram contabilizadas cinco mortes no período, ante os 11 óbitos registrados na operação de 2025. O índice diário de fatalidades caiu de 2,2 para 1,1. Entre as vítimas fatais deste ano, três eram ocupantes de motocicletas.

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Ao longo dos quatro dias de operação, a PRF contabilizou 101 acidentes, que resultaram em 95 pessoas feridas. As saídas de pista lideraram as ocorrências, com 28 registros, sendo o excesso de velocidade apontado como o principal fator contribuinte. Na sequência, a embriaguez ao volante apareceu como a segunda causa mais frequente, totalizando 12 ocorrências e cinco prisões em flagrante. Um dos casos mais graves ocorreu na noite de 30 de abril, na BR-116, em Curitiba, onde um motorista embriagado colidiu na traseira de outro veículo, resultando na morte de uma adolescente de 15 anos.

As colisões traseiras, que seguem uma tendência nacional de aumento de 3%, também foram responsáveis por duas das cinco mortes registradas no estado. Segundo a corporação, esse tipo de acidente é reflexo da falta de atenção e do excesso de velocidade, que impedem reações seguras por parte dos condutores. O rigor na fiscalização de velocidade, feita com radares portáteis em diversos pontos do Paraná, resultou em 1.477 flagrantes de veículos trafegando acima do limite permitido, o que representa uma média superior a 15 infrações por hora.

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O balanço final da operação destaca ainda o volume de fiscalização, que totalizou 3.779 veículos abordados, sendo 1.279 deles de carga. Além da velocidade excessiva, os agentes registraram 149 ultrapassagens proibidas, 46 casos de embriaguez ao volante e 75 infrações por falta de manutenção em veículos de carga.