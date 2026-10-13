PRF registra 98 acidentes e 4 mortes durante a Operação Nossa Senhora Aparecida no PR

Além das infrações de trânsito como ultrapassagens indevidas, a operação resultou na apreensão de drogas, armas e mais de 23 mil maços de cigarros

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou nesta segunda-feira (12) a Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, contabilizando 98 acidentes, 110 feridos e quatro mortes nas rodovias federais que cortam o Paraná. Durante os quatro dias de mobilização, a falta de atenção e a imprudência ao volante se destacaram entre as principais causas das ocorrências.

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As quatro fatalidades registradas no período aconteceram em diferentes trechos e dias. A primeira vítima morreu na sexta-feira (9) em uma colisão frontal na BR-476, na Lapa. No sábado (10), um choque traseiro na BR-116, em Mandirituba, tirou a vida de mais duas pessoas. O domingo (11) foi marcado por um atropelamento com morte na BR-277, em São José dos Pinhais, enquanto o último óbito ocorreu na segunda-feira (12), devido a uma batida de frente na BR-369, no município de Mamborê.

O balanço da operação indica que as saídas de pista lideraram a tipologia dos acidentes, com 28 registros, seguidas por 15 colisões traseiras, 11 colisões laterais no mesmo sentido e 11 tombamentos. Houve também oito batidas frontais e dois atropelamentos de pedestres. A corporação identificou que a reação tardia ou ineficiente dos motoristas foi o fator motivador principal, somando 21 casos. A ausência total de reação causou 14 acidentes, a velocidade incompatível gerou 12 ocorrências e a ingestão de álcool pelo condutor foi determinante em sete sinistros.

O esforço de fiscalização resultou na abordagem de 2.939 pessoas e 2.436 veículos. O cerco à embriaguez ao volante contou com 1.811 testes de bafômetro aplicados, dos quais 45 motoristas foram flagrados sob efeito de álcool e quatro acabaram presos. A imprudência nas estradas também se refletiu nos radares, que capturaram 1.968 imagens de veículos acima da velocidade permitida no período.

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As infrações por atitudes arriscadas no trânsito continuaram expressivas. Os agentes autuaram 80 condutores por ultrapassagens perigosas em faixa contínua, 18 por uso do celular na direção e 54 motoristas profissionais por descumprimento da lei do descanso. Em relação aos equipamentos obrigatórios de segurança, foram aplicadas 29 multas a motoristas e 51 a passageiros pela falta do cinto de segurança, além de 15 autuações por transporte irregular de crianças sem as cadeirinhas ou assentos de elevação adequados.

Paralelamente às ações de controle de tráfego, a polícia atuou de forma incisiva no combate à criminalidade. As equipes apreenderam cerca de 1,5 tonelada de maconha e 23.431 maços de cigarros contrabandeados, além de interceptarem uma pistola e 47 munições. Ao término da força-tarefa, 26 pessoas foram detidas por crimes variados nas rodovias federais paranaenses.