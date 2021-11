Da Redação

PRF recupera veículo roubado após acidente no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na madrugada desta terça-feira (23), uma VW/Parati roubada, após o veículo se envolver em uma colisão na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

O motorista, de 22 anos, permaneceu no local do acidente e foi preso. De acordo com a PRF, ele admitiu ter roubado o carro junto de outro homem que não foi identificado, nem estava com ele durante a colisão.

Por volta das 4 horas, a equipe da PRF foi acionada para atender a colisão e ao fiscalizar o veículo, a equipe constatou que ele tinha sido roubado na noite anterior em Pinhais, também no Paraná. A arma utilizada por eles no crime não foi encontrada. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Campina Grande do Sul.