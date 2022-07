PRF recupera moto roubada que foi negociada em troca de uma vaca

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Após uma vistoria na moto, os policiais notaram adulterações no motor e chassi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização na BR-135, em Correntina, no oeste baiano, uma moto que foi roubada e trocada por uma vaca. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (20/07).

continua após publicidade .

Policiais rodoviários federais fiscalizavam na altura do quilômetro 340 da rodovia, quando abordaram uma motocicleta Honda/Cg 160 Start, conduzida por um homem de 54 anos.

Após uma vistoria na moto, os policiais notaram adulterações no motor e chassi. Foi feita uma pesquisa ao sistema informatizado, quando a equipe constatou se tratar na realidade de uma motocicleta com ocorrência de roubo, registrada em dezembro/2017 no estado de Goiás.

continua após publicidade .

Aos policiais, o condutor relatou que negociou a moto há cerca de 2 anos e que a negociação foi paga parte em dinheiro e a outra parte mediante troca em uma vaca.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.

A PRF alerta que ao adquirir um veículo seminovo é importante conhecer a procedência, duvidar de ofertas muito vantajosas e sempre realizar todos os trâmites burocráticos de transferência de propriedade. Essas são dicas importantes para se evitar cair em golpes, ter prejuízos financeiros e ainda responder pela prática do crime de receptação de veículo oriundo de crime.

Siga o TNOnline no Google News